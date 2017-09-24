Экзит-поллы: ультраправые получили 13 процентов на выборах в Бундестаг

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила 13% голосов на выборах в Бундестаг. Таковы результаты экзит-поллов на выборах в Германии.

Правящий блок ХДС/ХСС получил 33,5% голосов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 21%. «Свободные демократы» получили 10%, «Левые» и «Зеленые» — по 9%.

+++EIL+++ Union gewinnt die Wahl, deutliche Verluste für die

SPD, AfD drittstärkste Kraft. #btw17 pic.twitter.com/nO1ERRDlyE — ZDF heute (@ZDFheute) September 24, 2017

Бундестаг формируется по смешанной системе: по одномандатным округам и партийным спискам. Порог для прохождения партий в парламент составляет 5%.

После оглашения данных экзит-поллов в СДПГ заявили, что отказываются от новой коалиции с ХДС/ХСС.

Первые данные с избирательных участков незначительно отличаются от прогноза экзит-поллов.