Армия США подготовила руководство по новой тактике российских войск

Public Intelligence
09:06, 24 сентября 2017
Надежный источник

Армия США опубликовала руководство по тактике российских войск «нового поколения». Документ выложен на сайте Public Intelligence, внимание на него обратил журнал The National Interest. Достоверность документа не подтверждена, но ссылку на него дает Группа по асимметричной войне Армии США.

В руководстве говорится, что, наблюдая за действиями США в Ираке и Афганистане, Россия успешно реформировала свои Вооруженные силы. Результатом стала практически бескровная операция по установлению контроля над Крымом в марте 2014 года и дальнейшие действия в Донбассе.

Российские войска, в частности, начали широко применять беспилотные аппараты для контроля за боевой обстановкой и наведения артиллерии и авиации. Помимо этого армия России освоила новейшие виды связи, начала применять технологию глушения сигнала GPS и разработала методы ведения войны в киберпространстве.

Среди недостатков российской тактики отмечается сохранение призыва на военную службу: у призывников отсутствует мотивация. Помимо этого наблюдаются проблемы с логистикой и точностью ударов авиации и артиллерии.

В 2016 году командование сил США в Европе назвало своей главной целью сдерживание российской агрессии. Россию также признали одной из главных угроз в Великобритании после событий на Украине.

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