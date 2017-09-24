Армия США подготовила руководство по новой тактике российских войск

Армия США опубликовала руководство по тактике российских войск «нового поколения». Документ выложен на сайте Public Intelligence, внимание на него обратил журнал The National Interest. Достоверность документа не подтверждена, но ссылку на него дает Группа по асимметричной войне Армии США.

В руководстве говорится, что, наблюдая за действиями США в Ираке и Афганистане, Россия успешно реформировала свои Вооруженные силы. Результатом стала практически бескровная операция по установлению контроля над Крымом в марте 2014 года и дальнейшие действия в Донбассе.

Российские войска, в частности, начали широко применять беспилотные аппараты для контроля за боевой обстановкой и наведения артиллерии и авиации. Помимо этого армия России освоила новейшие виды связи, начала применять технологию глушения сигнала GPS и разработала методы ведения войны в киберпространстве.

Среди недостатков российской тактики отмечается сохранение призыва на военную службу: у призывников отсутствует мотивация. Помимо этого наблюдаются проблемы с логистикой и точностью ударов авиации и артиллерии.