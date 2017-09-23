В Праге во время военного праздника парашютист приземлился на зрителей. Три человека пострадали
В Праге во время праздника «День с армией», проходившего на холме Летна, парашютист, участвовавший в показательных выступлениях, приземлился в толпу зрителей.
Три человека — двое взрослых и ребенок — получили травмы, сообщает Radio Praha. Взрослые пострадавшие доставлены в больницу. Ребенка родители самостоятельно отвезли на осмотр к врачу.
Сайт tn.cz уточняет, что госпитализированы десантник, выполнявший прыжок с парашютом, и женщина, наблюдавшая за выступлением.
Собственные расследования обстоятельств происшествия ведут гражданская и военная полиция. По предварительным данным, парашютист приземлился за пределами установленной зоны из-за сильного порыва ветра.
Пресс-служба Генштаба Армии Чешской республики выразила сожаления в связи с инцидентом.