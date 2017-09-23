В Праге во время военного праздника парашютист приземлился на зрителей. Три человека пострадали

Radio Praha
17:05, 23 сентября 2017
Надежный источник

В Праге во время праздника «День с армией», проходившего на холме Летна, парашютист, участвовавший в показательных выступлениях, приземлился в толпу зрителей.

Три человека — двое взрослых и ребенок — получили травмы, сообщает Radio Praha. Взрослые пострадавшие доставлены в больницу. Ребенка родители самостоятельно отвезли на осмотр к врачу.

Сайт tn.cz уточняет, что госпитализированы десантник, выполнявший прыжок с парашютом, и женщина, наблюдавшая за выступлением.

Собственные расследования обстоятельств происшествия ведут гражданская и военная полиция. По предварительным данным, парашютист приземлился за пределами установленной зоны из-за сильного порыва ветра.

Пресс-служба Генштаба Армии Чешской республики выразила сожаления в связи с инцидентом.

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