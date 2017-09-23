В Донецке совершено покушение на одного из руководителей ДНР

В Донецке совершено покушение на Александра Тимофеева, занимающего пост министра доходов и сборов в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Тимофеев, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах ДНР, после покушения находится в критическом состоянии. Подробности произошедшего собеседники агентства уточнять не стали.

Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в центре Донецка произошли два взрыва. Место происшествия, по данным «Интерфакса», было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.