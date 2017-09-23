В Донецке совершено покушение на одного из руководителей ДНР
В Донецке совершено покушение на Александра Тимофеева, занимающего пост министра доходов и сборов в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Тимофеев, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах ДНР, после покушения находится в критическом состоянии. Подробности произошедшего собеседники агентства уточнять не стали.
Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в центре Донецка произошли два взрыва. Место происшествия, по данным «Интерфакса», было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
«Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Александр Тимофеев входил в руководство ДНР с сентября 2014 года, а также возглавлял штаб боевого подразделения «Оплот», принимавшего участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. «Оплот» связан с одноименной пророссийской украинской организацией, которую возглавлял Евгений Жилин, убитый в сентябре 2016 года в Подмосковье.
В октябре 2016 года в Донецке в лифте своего дома был взорван один из самых известных полевых командиров Донбасса Арсен Павлов, позывной «Моторола». В феврале 2017 года в Донбассе был убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по своему позывному «Гиви». Руководство ДНР возложило вину за оба убийства на украинских диверсантов, власти Украины свою причастность к убийствам Гиви и Моторолы опровергли.