Суд в Крыму признал журналиста «Радио Свобода» виновным в призывах к сепаратизму
Суд в Симферополе признал журналиста «Радио Свобода» Николая Семену виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).
Семена приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщил проект «Радио Свобода» — «Крым.Реалии».
В Крыму огласили ПРИГОВОР НИКОЛАЮ СЕМЕНЕ:— Крым. Реалии (@krymrealii) September 22, 2017
2,5 года условно,
испытательный срок 3 года
запрет на публичную деятельность#freesemena pic.twitter.com/NmBQbPWaJz
Также приговор запрещает Семене в течение трех лет заниматься любой публичной деятельностью.
Обвинение требовало приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.
Журналист свою вину не признал.
Накануне Николай Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.