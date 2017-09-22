Суд в Крыму признал журналиста «Радио Свобода» виновным в призывах к сепаратизму

Суд в Симферополе признал журналиста «Радио Свобода» Николая Семену виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).

Семена приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщил проект «Радио Свобода» — «Крым.Реалии».

В Крыму огласили ПРИГОВОР НИКОЛАЮ СЕМЕНЕ:

2,5 года условно,

испытательный срок 3 года

запрет на публичную деятельность#freesemena pic.twitter.com/NmBQbPWaJz — Крым. Реалии (@krymrealii) September 22, 2017

Также приговор запрещает Семене в течение трех лет заниматься любой публичной деятельностью.

Обвинение требовало приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Журналист свою вину не признал.