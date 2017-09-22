Суд в Крыму признал журналиста «Радио Свобода» виновным в призывах к сепаратизму

Крым.Реалии
12:42, 22 сентября 2017
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Суд в Симферополе признал журналиста «Радио Свобода» Николая Семену виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).

Семена приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщил проект «Радио Свобода» — «Крым.Реалии».

Также приговор запрещает Семене в течение трех лет заниматься любой публичной деятельностью.

Обвинение требовало приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Журналист свою вину не признал.

Накануне Николай Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Крым.Реалии
Дело в отношении Николая Семены было возбуждено из-за публикации на сайте «Крым.Реалии» в апреле 2016 года статьи о блокаде Крыма украинскими активистами.
Прокуратура Крыма заявила, что в статье содержатся высказывания, «призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции».
Николай Семена, в свою очередь, указал, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».
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