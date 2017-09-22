На памятнике Михаилу Калашникову нашли схему немецкого автомата
На памятнике оружейнику Михаилу Калашникову изображена схема немецкого автомата времен Великой отечественной войны StG 44. На это обратил внимание историк Юрий Пашолок.
Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!Опубликовано Юрием Пашолком 21 сентября 2017 г.
Взрыв-схема автомата расположена на задней части монумента, где рядом изображены различные модификации автомата Калашникова. Более подробно ее можно увидеть, например, на фотографиях «Газеты.ру».
Официально Российское военно-историческое общество (РВИО), устанавливавшее памятник, пока не прокомментировало использование схемы немецкого автомата.
Штурмовая винтовка StG 44 была принята на вооружение Вермахта в 1944 году. Ее создатель Хуго Шмайссер после войны был вывезен в СССР, где работал на «Ижмаше». Созданный уже после этого АК внешне напоминает StG 44, хотя отличается по принципу работы.
Памятник Калашникову создан скульптором Салаватом Щербаковым. В 2014 году на одной из работ Щербакова уже обнаружили ошибку, связанную с историческим оружием — на памятнике советским солдатам была изображена немецкая винтовка «Маузер». После этого винтовку спилили.