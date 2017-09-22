На памятнике Михаилу Калашникову нашли схему немецкого автомата

автомата расположена на задней части монумента, где рядом изображены различные модификации автомата Калашникова. Более подробно ее можно увидеть, например, на фотографиях «Газеты.ру».

Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!

Штурмовая винтовка StG 44 была принята на вооружение Вермахта в 1944 году. Ее создатель Хуго Шмайссер после войны был вывезен в СССР, где работал на «Ижмаше». Созданный уже после этого АК внешне напоминает StG 44, хотя отличается по принципу работы.