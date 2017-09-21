В Екатеринбурге у женщины, сделавшей операцию по удалению груди, отняли приемных детей

Органы соцзащиты изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских. Как утверждает Савиновских, причиной такого решения стала операция по удалению молочных желез, которую она сделала.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, где женщина пыталась оспорить решение об изъятии детей, ее иск отклонил, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Причину, по которой Савиновских отказали в удовлетворении иска, в суде не уточнили.

По словам Савиновских, после трех родов и грудного вскармливания у нее был седьмой размер груди. Большая грудь доставляла Савиновских физические и моральные страдания, и она решила сделать операцию по удалению молочных желез.

Для проведения операции, пояснила Савиновских, она прошла все необходимые обследования, включая экспертизу, признавшую ее вменяемой, а желание удалить грудь — обоснованным.

Во время подготовки к операции Савиновских вела в одной из соцсетей блог от имени выдуманного трансгендера, который хочет изменить пол. Блог, по ее словам, помогал психологически подготовиться к операции.

Кроме двоих биологических детей (еще одна дочь Савиновской от первого брака живет отдельно), Юлия с мужем взяли на воспитание двух приемных детей. Один приемный ребенок проживал в семье три года, второй — полтора года.

В конце августа, рассказала Савиновских Znak.com, к ним пришли сотрудники органов опеки и забрали приемных детей, заявив, что у них есть информация о сделанной ею «незаконной операции».

В свою очередь «Екатеринбург Онлайн» сообщал со ссылкой на Савиновских, что в качестве причины изъятия детей органы опеки назвали грязь в двухкомнатной квартире, где вместе с семьей живут несколько собак. Как пояснила Савиновских, сотрудники опеки пришли вскоре после того, как семья вернулась с дачи и за собаками не успели убрать.

Савиновских, пишет Znak.com, пытаясь добиться возврата детей обратилась во все инстанции — от прокуратуры до уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил РИА Новости, что не может прокомментировать решение суда. Когда он еще до решения суда знакомился с этим делом, заявил омбудсмен, изъятие детей вызвало у него «небольшое непонимание, когда речь шла о непорядке в квартире, там еще что-то». Мороков предположил, что на суде «были представлены какие-то более веские основания».

Как сообщила Савиновских «Екатеринбург Онлайн», на суде представители министерства социальной защиты Свердловской области настаивали на том, что она психически нездорова. По словам женщины, на суде они предъявили документы, согласно которым она проходила психиатрическую комиссию на предмет транссексуализма, и выписку из больницы о сделанной операции по удалению груди. «Транссексуальность в России считается психическим расстройством, поэтому они считают, что я психически нездорова», — заявила Савиновских.

В аппарате областного уполномоченного по правам ребенка агентству, в свою очередь, сообщили, что, по информации территориальных органов соцзащиты, «Савиновских Ю.В. была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье». В чем именно заключалось нарушение, не уточняется.

Савиновских заявила, что будет обжаловать решение районного суда, признавшего законным изъятие приемных детей, в вышестоящих инстанциях.