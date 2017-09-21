Умерла самая богатая женщина в мире Лилиан Бетанкур

Le Monde
16:28, 21 сентября 2017
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Умерла дочь основателя компании LʼOréal Лилиан Бетанкур. Как сообщили родственники, Бетанкур умерла 21 сентября в возрасте 94 лет.

Eric Dessons / JDD / Sipa / Scanpix / LETA
Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в семье французского химика Эжена Шюлле. Он в 1909 году основал косметическую компанию LʼOréal. Когда в 1957 году Шюлле умер, Бетанкур унаследовала компанию, а после выхода на биржу осталась ее крупнейшим акционером.
В 2017 году Forbes оценивал состояние Бетанкур в 39,5 миллиарда долларов. Это 14-я позиция в списке миллиардеров. Бетанкур была самой богатой женщиной в мире.
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