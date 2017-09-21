Полиция приступила к разгону толпы мигрантов у торгового центра в Москве

Полиция начала разгонять толпу мигрантов, собравшихся около торгового центра «Москва» в Люблино. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержаны более 10 человек. Всего у «Москвы» собрались около 200 человек.

Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором снята толпа людей у торгового центра. На видео сотрудник полиции требует от них разойтись.

Источник РИА Новости рассказал о десяти задержанных в ходе рейда против нелегальной миграции у торгового центра.