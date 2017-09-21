Минприроды назвало самые грязные города России

Коммерсант
08:02, 21 сентября 2017
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Наиболее высокий среди российских городов уровнь загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Красноярске, Магнитогорске и Норильске, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный доклад Минприроды.

В число городов с наиболее грязным воздухом также вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск и Чита.

В городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, говорится в докладе Минприроды, проживают 16,4 миллиона человек, 15% городского населения России.

Больше всего от загрязнения воздуха, по данным авторов доклада, страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа — в этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха». 

Меньше всего загрязнений атмосферного воздуха было зафиксировано в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Севастополе. Однако и в этих регионах Минприроды отмечает рост количества загрязнений по сравнению с предыдущими периодами.

Первое место по загрязнениям от автотранспорта, говорится в докладе Минприроды, продолжает удерживать Центральный федеральный округ (ЦФО). Почти половина от всех выбросов от автотранспорта в ЦФО приходится на Москву и Подмосковье.

На стационарные источники (то есть промышленные объекты) приходится 17,3 млн тонн загрязняющих веществ (на 0,3% больше, чем в 2015 году), около 14,1 млн тонн — на автотранспорт (на 2,1% больше). 

Коммерсант
С 2019 года согласно закону 219-ФЗ все крупные предприятия в России, признанные оказывающими негативное воздействие на окружающую среду (их около 300), должны запустить проекты по модернизации производства, нацеленные на улучшение экологии. По оценкам Минприроды, на модернизацию производств потребуется более 1 триллиона рублей.
В числе мер по снижению выбросов от автотранспорта, которые правительство РФ считает эффективными, перевод общественного транспорта на топливо стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5.
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