Минприроды назвало самые грязные города России

Наиболее высокий среди российских городов уровнь загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Красноярске, Магнитогорске и Норильске, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный доклад Минприроды.

В число городов с наиболее грязным воздухом также вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск и Чита.

В городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, говорится в докладе Минприроды, проживают 16,4 миллиона человек, 15% городского населения России.

Больше всего от загрязнения воздуха, по данным авторов доклада, страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа — в этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха».

Меньше всего загрязнений атмосферного воздуха было зафиксировано в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Севастополе. Однако и в этих регионах Минприроды отмечает рост количества загрязнений по сравнению с предыдущими периодами.

Первое место по загрязнениям от автотранспорта, говорится в докладе Минприроды, продолжает удерживать Центральный федеральный округ (ЦФО). Почти половина от всех выбросов от автотранспорта в ЦФО приходится на Москву и Подмосковье.