Минприроды назвало самые грязные города России
Наиболее высокий среди российских городов уровнь загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Красноярске, Магнитогорске и Норильске, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный доклад Минприроды.
В число городов с наиболее грязным воздухом также вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск и Чита.
В городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, говорится в докладе Минприроды, проживают 16,4 миллиона человек, 15% городского населения России.
Больше всего от загрязнения воздуха, по данным авторов доклада, страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа — в этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха».
Меньше всего загрязнений атмосферного воздуха было зафиксировано в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Севастополе. Однако и в этих регионах Минприроды отмечает рост количества загрязнений по сравнению с предыдущими периодами.
Первое место по загрязнениям от автотранспорта, говорится в докладе Минприроды, продолжает удерживать Центральный федеральный округ (ЦФО). Почти половина от всех выбросов от автотранспорта в ЦФО приходится на Москву и Подмосковье.
На стационарные источники (то есть промышленные объекты) приходится 17,3 млн тонн загрязняющих веществ (на 0,3% больше, чем в 2015 году), около 14,1 млн тонн — на автотранспорт (на 2,1% больше).