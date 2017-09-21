Михаил Прохоров продал «Сноб»
Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала издание «Сноб» генеральному директору ООО «Сноб Медиа» Марине Геворкян.
В заявлении «Онэксима» говорится, что группа решила избавиться от медийных активов в рамках своей инвестиционной стратегии. «Сноб» оставался последним таким активом «Онэксима».
Марина Геворкян работает в «Снобе» с 2009 года. Гендиректором ООО «Сноб Медиа» она стала в 2012 году.
В июне 2017 года «Онэксим» продал РБК. Покупателем холдинга стал владелец группы ЕСН Григорий Березкин, которому также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и газета Metro.
Проект «Сноб» был запущен в 2008 году. Его создал основатель издательского дома «Коммерсант» Владимир Яковлев.