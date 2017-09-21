Google покупает подразделение производителя смартфонов HTC за 1,1 миллиарда долларов

Google покупает часть подразделения по разработке смартфонов тайваньской компании HTC. О сделке объявил в корпоративном блоге старший вице-президент Google Рик Остерло, отвечающий в компании за разработку устройств.

Сделка с HTC, написал Остерло, стала продолжением «нашей большой ставки на аппаратные средства».

Сумма сделки, пишет The New York Times, составит 1,1 миллиарда долларов.

Представитель HTC сообщил изданию, что сделка с Google затрагивает около двух тысяч сотрудников компании, большинство из которых уже так или иначе задействованы в совместных проектах с интернет-корпораций.

По условиям сделки Google также получит неэксклюзивные права на интеллектуальную собственность HTC.

Тайваньская компания после закрытия сделки продолжит выпускать собственные смартфоны.

Соглашение Google и HTC еще предстоит одобрить регуляторам. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 года.