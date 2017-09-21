Агентство S&P впервые с 1999 года понизило рейтинг Китая

Bloomberg
10:52, 21 сентября 2017
Надежный источник

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Китая на одну ступень — с «AA-» до «A+» — со «стабильным» прогнозом. Суверенный рейтинг КНР агентство снижает впервые с 1999 года.

Причиной пересмотра рейтинга, заявило S&P, стали опасения, что «быстрый рост объемов кредитования в течение продолжительного периода увеличил экономические и финансовые риски» в Китае.

В S&P подчеркнули, что хотя рост кредитования происходит на фоне увеличения ВВП и стоимости активов, он все же может нести угрозу финансовой стабильности.

S&P — второе международное агентство, снизившее рейтинг Китая в 2017 году. В мае суверенный кредитный рейтинг КНР впервые с 1989 года снизило агентство Moodyʼs.

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