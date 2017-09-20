Жителя Ангарска отправили на принудительное лечение за призывы отделить Сибирь от России

Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, призывавшего отделить Сибирь от России и «создать отдельную республику от Урала до Тихого океана».

Житель Ангарска, сообщила прокуратура Иркутской области, обвинялся по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

По данным следствия, житель Ангарска, имя которого не разглашается, призывал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон.

Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.