Владельцам китайских криптовалютных бирж запретили покидать Пекин. От них потребовали передать властям всю информацию об операциях пользователей
Власти Китая запретили владельцам криптовалютных бирж покидать Пекин. Как сообщает издание Trustnodes, уезжать из столицы также запрещено руководителям бирж и тем, кто отвечал в сервисах за финансы.
Они должны быть в любое время готовы к сотрудничеству с властями, добавляет Australiaʼs Financial Review со со ссылкой на источник в одной из крупнейших бирж Huobi. Биржам предписано передать властям DVD с историей транзакций пользователей.
По неофициальным данным, все криптовалютные биржи Пекина должны прекратить работу к концу сентября.15 сентября по распоряжению властей биржи перестали регистрировать новых пользователей.
Официально китайские власти в начале сентября запретили только ICO — аналог размещения акций на бирже, но в вместо акций инвесторам выдают токены. Запрет на ICO в Китае спровоцировал снижение стоимости биткоина. 1 сентября он стоил около пяти тысяч долларов, сейчас — около четырех тысяч.
«Никто из нас не верил, что они полностью запретят все криптовалютные биржи, так что мы готовимся к худшему», — заявил инвестор в майнинг биткоинов. Власти Китая пока не заявляли о запрете майнинга.