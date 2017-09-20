Владельцам китайских криптовалютных бирж запретили покидать Пекин. От них потребовали передать властям всю информацию об операциях пользователей

Trustnodes
11:16, 20 сентября 2017
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Власти Китая запретили владельцам криптовалютных бирж покидать Пекин. Как сообщает издание Trustnodes, уезжать из столицы также запрещено руководителям бирж и тем, кто отвечал в сервисах за финансы.

Они должны быть в любое время готовы к сотрудничеству с властями, добавляет Australiaʼs Financial Review со со ссылкой на источник в одной из крупнейших бирж Huobi. Биржам предписано передать властям DVD с историей транзакций пользователей.

По неофициальным данным, все криптовалютные биржи Пекина должны прекратить работу к концу сентября.15 сентября по распоряжению властей биржи перестали регистрировать новых пользователей.

Официально китайские власти в начале сентября запретили только ICO — аналог размещения акций на бирже, но в вместо акций инвесторам выдают токены. Запрет на ICO в Китае спровоцировал снижение стоимости биткоина. 1 сентября он стоил около пяти тысяч долларов, сейчас — около четырех тысяч.

«Никто из нас не верил, что они полностью запретят все криптовалютные биржи, так что мы готовимся к худшему», — заявил инвестор в майнинг биткоинов. Власти Китая пока не заявляли о запрете майнинга.

Trustnodes
В Китае расположено не менее 80 процентов майнинговых мощностей. При этом торги на китайских биржах уступают по объему США и Японии. Китайский оборот биткоинов составляет 10-20 процентов от общего.

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