В Эрмитаже предложили устроить реконструкцию штурма Зимнего дворца к столетию революции. Музей отказался

Руководство Эрмитажа отказалось от идеи устроить в честь столетия Октябрьской революции реконструкцию штурма Зимнего дворца. Об этом рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Он пояснил, что штурм дворца является неоднозначным историческим явлением и по своей сути подражал Французской революции. «Все нужно было делать, как французы. Если царь отрекся, то все равно его нужно судить и казнить, потому что так было у французов. Если есть дворец, то дворец обязательно надо штурмовать, чтобы было, как в Тюильри», — заметил Пиотровский.

Помимо этого на площади перед Эрмитажем предлагали устроить каток и поставить на нем ледовую оперетту «Принцесса Анастасия». «Но тут, я думаю, „Матильда“ помогла» — добавил директор музея.

В результате на Дворцовой площади будут устраивать городские мероприятия, заметил он. В самом Эрмитаже 25 октября откроется выставка о событиях 1917 года.