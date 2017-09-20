В Эрмитаже предложили устроить реконструкцию штурма Зимнего дворца к столетию революции. Музей отказался

Интерфакс
16:52, 20 сентября 2017
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Руководство Эрмитажа отказалось от идеи устроить в честь столетия Октябрьской революции реконструкцию штурма Зимнего дворца. Об этом рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Он пояснил, что штурм дворца является неоднозначным историческим явлением и по своей сути подражал Французской революции. «Все нужно было делать, как французы. Если царь отрекся, то все равно его нужно судить и казнить, потому что так было у французов. Если есть дворец, то дворец обязательно надо штурмовать, чтобы было, как в Тюильри», — заметил Пиотровский.

Помимо этого на площади перед Эрмитажем предлагали устроить каток и поставить на нем ледовую оперетту «Принцесса Анастасия». «Но тут, я думаю, „Матильда“ помогла» — добавил директор музея.

В результате на Дворцовой площади будут устраивать городские мероприятия, заметил он. В самом Эрмитаже 25 октября откроется выставка о событиях 1917 года.

Большевики штурмовали Зимний дворец в ночь на 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1917 года, атака сопровождалась холостым выстрелом с крейсера «Аврора». По разным данным, при штурме могли погибнуть от шести до нескольких десятков человек. В результате штурма было арестовано Временное правительство.
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