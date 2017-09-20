Полиция разогнала мигрантов, которые штурмовали московский торговый центр. Там избили грузчика

Московские полицейские предотвратили массовую драку с участием 50 трудовых мигрантов в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре. Об этом со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах пишут РИА Новости.

Сообщается, что толпа мигрантов пришла к торговому центру после того, как один из охранников избил грузчика. Источник «Интерфакса» отметил, что грузчик был гражданином Таджикистана.

Официально МВД подтвердило только бытовой конфликт между охраной и сотрудниками торгового центра, не уточняя, сколько человек в нем участвовали.

По информации канала «Мэш», который связан с «Лайфом», задержаны 80 мигрантов, пришедших к воротам ТЦ. После этого, как отмечается, 20-30 мигрантов пришли к больнице, куда доставили избитого грузчика, требуя доказать, что он еще жив.

О возбуждении уголовного дела по факту случившегося ничего не сообщается.