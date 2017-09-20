«Левада-центр» спросил россиян, согласны ли они голосовать за кандидата Семенова, которого поддержал Путин. 18 процентов согласны

«Левада-центр» предложил россиянам ответить на вопрос, готовы ли они проголосовать на президентских выборах за кандидата по имени Андрей Семенов, которого поддержал Владимир Путин. 18 процентов опрошенных заявили, что могли бы проголосовать за Семенова.

Как показал опрос, 11 процентов россиян слышали о том, что Путин поддержал Семенова. Три процента заявили, что слышали об этом и готовы поддержать такого кандидата. Восемь процентов слышали, но голосовать за него не готовы.

15 процентов участников опроса ничего не слышали про Семенова, но голосовать за него согласны.

Почти две трети опрошенных сказали, что ничего не знают о поддержке Семенова Путиным и не собираются голосовать за Семенова.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия сообщила газете «Ведомости», что эксперимент с вопросом про несуществующего кандидата «проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян».