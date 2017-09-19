В Москве на проспекте Вернадского обстреляли автомобиль предпринимателя. Бизнесмен находится в реанимации

ТАСС
17:42, 19 сентября 2017
Надежный источник

В Москве на проспекте Вернадского обстреляли автомобиль предпринимателя. Он получил не менее двух огнестрельных ранений и находится в реанимации. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Лента.ру» со ссылкой на источники сообщает, что раненого бизнесмена зовут Алим Дадуев.

Нападение произошло около 16:00. Нападавшие скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

ТАСС
У Алима Дадуева есть доля в Мосуралбанке. Долей там же владеет также Марина Сечина, бывшая жена руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. В 2000 году Дадуев был осужден за грабеж на четыре года колонии.
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