В Москве на проспекте Вернадского обстреляли автомобиль предпринимателя. Бизнесмен находится в реанимации

В Москве на проспекте Вернадского обстреляли автомобиль предпринимателя. Он получил не менее двух огнестрельных ранений и находится в реанимации. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Лента.ру» со ссылкой на источники сообщает, что раненого бизнесмена зовут Алим Дадуев.

Нападение произошло около 16:00. Нападавшие скрылись.