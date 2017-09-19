Uber начал тестировать страхование пассажиров в России
Сервис Uber в пилотном режиме начал страховать пассажиров на 500 тысяч рублей. Эксперимент начался в Казани.
Опция будет подключаться автоматически в начале поездки. Функция не рассчитана на пассажиров старше 75 лет.
Страхованием будет заниматься российский филиал фирмы Chubb. Как заверили в Uber, стоимость поездки не вырастет. Сервис пообещал покрыть издержки на страхование сам.
Эксперимент продлится до конца 2017 года. В будущем его могут распространить на другие регионы.
«Коммерсант» писал о планах Uber и «Яндекс.Такси» страховать пассажиров 13 августа. По информации издания, «Яндекс.Такси» введет эксперимент в трех-пяти городах, сумма выплат составит до 2 миллионов рублей. Сервис также планирует страховать водителей. По подсчетам источника газеты, страховка будет стоить 3-5 рублей за поездку.
Ранее опцию страхования подключил сервис Wheely, позиционирующий себя как премиальный.