Uber начал тестировать страхование пассажиров в России

Сервис Uber в пилотном режиме начал страховать пассажиров на 500 тысяч рублей. Эксперимент начался в Казани.

Опция будет подключаться автоматически в начале поездки. Функция не рассчитана на пассажиров старше 75 лет.

Страхованием будет заниматься российский филиал фирмы Chubb. Как заверили в Uber, стоимость поездки не вырастет. Сервис пообещал покрыть издержки на страхование сам.

Эксперимент продлится до конца 2017 года. В будущем его могут распространить на другие регионы.