Uber начал тестировать страхование пассажиров в России

VC
09:46, 19 сентября 2017
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Сервис Uber в пилотном режиме начал страховать пассажиров на 500 тысяч рублей. Эксперимент начался в Казани.

Опция будет подключаться автоматически в начале поездки. Функция не рассчитана на пассажиров старше 75 лет.

Страхованием будет заниматься российский филиал фирмы Chubb. Как заверили в Uber, стоимость поездки не вырастет. Сервис пообещал покрыть издержки на страхование сам.

Эксперимент продлится до конца 2017 года. В будущем его могут распространить на другие регионы.

«Коммерсант» писал о планах Uber и «Яндекс.Такси» страховать пассажиров 13 августа. По информации издания, «Яндекс.Такси» введет эксперимент в трех-пяти городах, сумма выплат составит до 2 миллионов рублей. Сервис также планирует страховать водителей. По подсчетам источника газеты, страховка будет стоить 3-5 рублей за поездку.
Ранее опцию страхования подключил сервис Wheely, позиционирующий себя как премиальный.
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