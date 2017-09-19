Суд в Хабаровском крае впервые отобрал «дальневосточный гектар». На выданном участке оказался главный сквер поселка

РИА Новости
07:56, 19 сентября 2017
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Суд в Хабаровском крае признал незаконным решение о выдаче участка в поселке Ванино в рамках программы «Дальневосточный гектар». На участке, право на который получила местная жительница, находится главный сквер поселка.

Ранее решения об отзыве «дальневосточного гектара» не принимались. Как пишет АмурПРЕСС, местные жители пожаловались в Общероссийский народный фронт на то, что получившая участок в центре поселка женщина собирается на месте отдыха открыть цветочный магазин.

Как сообщает во вторник хабаровское региональное отделение Общероссийского народного фронта, это первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на «дальневосточный гектар». Добиться отзыва прав на участок удалось активистам ОНФ.

РИА Новости
С февраля 2017 года любой гражданин России может получить так называемый «дальневосточный гектар» — участок земли в Дальневосточном федеральном округе площадью не более гектара. Законодательство дает право нескольким гражданам объединить усилия и получить один участок большей площади для совместного использования.
Дальневосточные издания неоднократно сообщали, что среди участков, попавших под распределение, были и те, на которых находится чья-то собственность.
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