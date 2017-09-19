Суд в Хабаровском крае впервые отобрал «дальневосточный гектар». На выданном участке оказался главный сквер поселка

Суд в Хабаровском крае признал незаконным решение о выдаче участка в поселке Ванино в рамках программы «Дальневосточный гектар». На участке, право на который получила местная жительница, находится главный сквер поселка.

Ранее решения об отзыве «дальневосточного гектара» не принимались. Как пишет АмурПРЕСС, местные жители пожаловались в Общероссийский народный фронт на то, что получившая участок в центре поселка женщина собирается на месте отдыха открыть цветочный магазин.