Начат сбор средств в помощь матери осужденного журналиста Александра Соколова

«Медуза», «Медиазона», The Bell и телеканал «Дождь» объявили о начале сбора средств в помощь Наталье Соколовой — матери журналиста РБК Александра Соколова, осужденного по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. «Медуза» публикует текст заявления журналистов.

Наш коллега, бывший журналист РБК Александр Соколов сидит в тюрьме. Он получил 3,5 года колонии по делу об экстремистском сообществе.

Помимо приговора и срока, у Саши и его семьи случилась новая беда. В квартире, которая принадлежит ему и его маме, произошел пожар; сгорели вещи и мебель. В МЧС маме Соколова сообщили, что причиной пожара стали «внешние факторы», возгорание произошло случайно. Семья Соколова считает, что поджог мог быть умышленным.

Причины, впрочем, не имеют значения. Семья нашего осужденного коллеги оказалась в очень сложной ситуации. В колонии сидеть дорого, а теперь еще и в квартире требуется серьезный ремонт. Телеканал «Дождь», издания «Медиазона», «Медуза» и The Bell обращаются к вам с просьбой помочь маме Александра Соколова.

Вы можете перечислить деньги на ее счет. Вот реквизиты.