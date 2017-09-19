Начат сбор средств в помощь матери осужденного журналиста Александра Соколова

Meduza
11:59, 19 сентября 2017
Надежный источник
«Медуза», «Медиазона», The Bell и телеканал «Дождь» объявили о начале сбора средств в помощь Наталье Соколовой — матери журналиста РБК Александра Соколова, осужденного по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. «Медуза» публикует текст заявления журналистов.

Наш коллега, бывший журналист РБК Александр Соколов сидит в тюрьме. Он получил 3,5 года колонии по делу об экстремистском сообществе.

Помимо приговора и срока, у Саши и его семьи случилась новая беда. В квартире, которая принадлежит ему и его маме, произошел пожар; сгорели вещи и мебель. В МЧС маме Соколова сообщили, что причиной пожара стали «внешние факторы», возгорание произошло случайно. Семья Соколова считает, что поджог мог быть умышленным.

Причины, впрочем, не имеют значения. Семья нашего осужденного коллеги оказалась в очень сложной ситуации. В колонии сидеть дорого, а теперь еще и в квартире требуется серьезный ремонт. Телеканал «Дождь», издания «Медиазона», «Медуза» и The Bell обращаются к вам с просьбой помочь маме Александра Соколова.

Вы можете перечислить деньги на ее счет. Вот реквизиты.

Наталья Владимировна Соколова
Сбербанк России
№ карты 5336 6900 8488 0105
№ счета карты 40817810038065809304
БИК 044525225
Корр.счет 30101810400000000225
ИНН 7707083893
КПП 773601001
Александр Соколов в августе был приговорен к 3,5 годам колонии по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Двое других фигурантов дела — Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов — получили по четыре года лишения свободы, еще одному — Юрию Мухину — назначили четыре года условно. Никто из подсудимых не признал вину.
В материалах дела говорится, что Соколов, Мухин, Барабаш и Парфенов принимали участие в деятельности организации «Армия воли народа», которая признана в России экстремистской. После ее запрета, по утверждению следствия, она продолжила деятельность под названием «Инициативная группа по проведению референдума „За ответственную власть“».
Соколов связывал уголовное преследование со своей журналистской работой. «Мемориал» признал фигурантов дела политическими заключенными.

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