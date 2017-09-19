Крупнейшая сеть магазинов игрушек в США объявила о банкротстве

Toys 'R' Us
07:18, 19 сентября 2017
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Крупнейшая американская сеть магазинов игрушек Toys 'R' Us подала заявление в суд о добровольном банкротстве для реструктуризации долга. Эта процедура коснется подразделения компании только в США и Канаде, где расположена большая часть магазинов Toys 'R' Us.

Сами магазины, как говорится в заявлении компании, «по большей части приносят доход» и продолжат работу. Гендиректор Toys 'R' Us Дейв Брэндон заверил, что магазины готовы к праздничному сезону 2017 года.

Задолженность Toys 'R' Us составляет 5 миллиардов долларов. Значительная часть долга сформировалась после обратного выкупа акций компании в 2005 году.

Компания уже договорилась о выделении 3 миллиардов долларов от различных инвесторов, чтобы покрыть часть долга. Сделку должен утвердить суд.

Сеть Toys 'R' Us была создана в 1948 году и сейчас насчитывает около 1600 магазинов по всему миру. Продажи компании в 2016 году сократились за счет неудачного праздничного сезона и составили 11,5 миллиарда долларов.
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