Крупнейшая сеть магазинов игрушек в США объявила о банкротстве

Крупнейшая американская сеть магазинов игрушек Toys 'R' Us подала заявление в суд о добровольном банкротстве для реструктуризации долга. Эта процедура коснется подразделения компании только в США и Канаде, где расположена большая часть магазинов Toys 'R' Us.

Сами магазины, как говорится в заявлении компании, «по большей части приносят доход» и продолжат работу. Гендиректор Toys 'R' Us Дейв Брэндон заверил, что магазины готовы к праздничному сезону 2017 года.

Задолженность Toys 'R' Us составляет 5 миллиардов долларов. Значительная часть долга сформировалась после обратного выкупа акций компании в 2005 году.

Компания уже договорилась о выделении 3 миллиардов долларов от различных инвесторов, чтобы покрыть часть долга. Сделку должен утвердить суд.