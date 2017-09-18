В Новочебоксарске волонтера штаба Навального приговорили к реальному сроку за экстремизм

Судья Новочебоксарского городского суда Наталья Балясина приговорила к двум годам и трем месяцам колонии-поселения Алексея Миронова — волонтера местного штаба Алексея Навального. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти либо вражды, рассказал координатор «Открытой России» в Чувашии Дмитрий Семенов.

Миронова признали виновным в том, что он в 2016 году разместил на своей странице «ВКонтакте» картинку с подписью «Я официально призываю к насильственной смене власти». Вторым эпизодом, по статье о возбуждении ненависти, стал пост о мусульманах. Обвинение просило приговорить Миронова к 2,5 года колонии.

Как отмечает «Медиазона», в 2016 году Миронова уже штрафовали по статье КоАП о демонстрации нацистской атрибутики или символики за репост картинки, где президента России Владимира Путина сравнивали с фюрером Германии Адольфом Гитлером.