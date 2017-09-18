В Луганске подорвали памятник десантникам. Он был установлен после начала конфликта на востоке Украины
В центре Луганска произошел взрыв, сообщает «Интерфакс». Взрывное устройство было заложено рядом с памятником погибшим десантникам на улице Оборонная.
Собеседник агентства в руководстве самопровозглашенной Луганской народной республики заявил, что инцидент расценивается как теракт и диверсия. Неназванный представитель ЛНР отметил, что во взрыве подозревают «украинскую диверсионно-разведывательную группу».
В результате взрыва никто не пострадал.
«Очередное доказательство недоговороспособности Киева — попытка напугать жителей, дестабилизировать обстановку в республике, создать ощущение незащищенности. Им это не удалось, напротив Киев такими преступлениями все агрессивнее настраивает луганчан против себя», — заявили в совете министров ЛНР.