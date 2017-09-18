Умер Зураб Соткилава

В Москве умер оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава. Об этом сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин. Зурабу Соткилаве было 80 лет.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — сказал Урин.

Зураб Соткилава, выпускник Тбилисской консерватории, был солистом Большого театра с 1974 года. Он также преподавал в Московской консерватории.

Соткилава — народный артист СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

Соткилава занялся музыкой после того, как из-за травм был вынужден закончить спортивную карьеру. В 1950-х годах он играл за футбольный клуб «Динамо» (Тбилиси).

В 2015 году у Соткилавы диагностировали онкологическое заболевание.