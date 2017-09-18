Суд в Москве отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБ

Интерфакс
15:55, 18 сентября 2017
Надежный источник

Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении иска родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ. Они требовали предоставить все документы по делу Валленберга.

В роли истца выступала племянница Валленберга Мари Дюпюи. Она хотела получить доступ к документам, касающихся пребывания Валленберга в СССР. В частности, семья Валленберга надеялась получить материалы допросов Валленберга в КГБ.

Дюпюи решила обратиться в суд после того, как многочисленные попытки достать эти документы по другим каналам не принесли результатов. В том числе семья Валленберга запрашивала документы и напрямую у российских властей.

Иск был подан при участии адвоката Ивана Павлова из объединения «Команда 29».

«Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме», — огласила решение судья Ирина Афанасьева в понедельник.

Интерфакс
Шведский дипломат Рауль Валленберг работал Будапеште во время Второй мировой войны и, в частности, занимался выдачей шведских паспортов евреям. Когда советские войска заняли Будапешт, Валленберга арестовали.
Что именно происходило с Валленбергом в СССР, до сих пор достоверно неизвестно. По одной из версий, в 1947 году он умер в тюрьме на Лубянке. СССР поначалу отрицали, что он вообще был арестован.
В Швеции Валленберг считался пропавшим без вести до 2016 года; только тогда его признали умершим.
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