Суд в Москве отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении иска родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ. Они требовали предоставить все документы по делу Валленберга.

В роли истца выступала племянница Валленберга Мари Дюпюи. Она хотела получить доступ к документам, касающихся пребывания Валленберга в СССР. В частности, семья Валленберга надеялась получить материалы допросов Валленберга в КГБ.

Дюпюи решила обратиться в суд после того, как многочисленные попытки достать эти документы по другим каналам не принесли результатов. В том числе семья Валленберга запрашивала документы и напрямую у российских властей.

Иск был подан при участии адвоката Ивана Павлова из объединения «Команда 29».