Суд в Москве отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБ
Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении иска родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ. Они требовали предоставить все документы по делу Валленберга.
В роли истца выступала племянница Валленберга Мари Дюпюи. Она хотела получить доступ к документам, касающихся пребывания Валленберга в СССР. В частности, семья Валленберга надеялась получить материалы допросов Валленберга в КГБ.
Дюпюи решила обратиться в суд после того, как многочисленные попытки достать эти документы по другим каналам не принесли результатов. В том числе семья Валленберга запрашивала документы и напрямую у российских властей.
Иск был подан при участии адвоката Ивана Павлова из объединения «Команда 29».
«Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме», — огласила решение судья Ирина Афанасьева в понедельник.