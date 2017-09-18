Шахтеры на руднике под Читой объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

На золотодобывающей шахте Вершино-Дарасунского рудника в Забайкальском крае более 20 горняков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты при сокращении.

Как сообщила изданию «Забмедиа» участница голодовки Инна Бабенко, в июле—августе на руднике прошли сокращения. Были уволены около 500 человек, никто из них до сих пор не получил положенные при сокращении выплаты.

Уволенные сотрудники рудника, рассказала Бабенко, уже писали коллективное письмо в прокуратуру, а также обращались в трудовую инспекцию и звонили в приемную полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, но «никаких действий нету».

Участники голодовки, начавшейся 18 сентября у здания поселковой администрации, намерены продолжать акцию протеста до полного погашения задолженности по зарплате.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает ТАСС, назвала ситуацию с невыплатой зарплаты при сокращении «произволом со стороны руководства рудника» и пообещала, что местные власти защитят интересы горняков.