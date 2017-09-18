Шахтеры на руднике под Читой объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

"Забмедиа"
07:25, 18 сентября 2017
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На золотодобывающей шахте Вершино-Дарасунского рудника в Забайкальском крае более 20 горняков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты при сокращении.

Как сообщила изданию «Забмедиа» участница голодовки Инна Бабенко, в июле—августе на руднике прошли сокращения. Были уволены около 500 человек, никто из них до сих пор не получил положенные при сокращении выплаты.

Уволенные сотрудники рудника, рассказала Бабенко, уже писали коллективное письмо в прокуратуру, а также обращались в трудовую инспекцию и звонили в приемную полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, но «никаких действий нету».

Участники голодовки, начавшейся 18 сентября у здания поселковой администрации, намерены продолжать акцию протеста до полного погашения задолженности по зарплате.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает ТАСС, назвала ситуацию с невыплатой зарплаты при сокращении «произволом со стороны руководства рудника» и пообещала, что местные власти защитят интересы горняков.

Мы намерены стоять до конца, мы будем голодать до погашения задолженности, — отметила собеседница.

"Забмедиа"
В мае сотрудники золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника уже проводили акцию протеста из-за долгов по зарплатам. Тогда около 80 горняков отказались подниматься из шахты на поверхность. Забастовка была прекращена после того, как с бастующими шахтерами поговорила губернатор края Наталья Жданова, прибывшая в поселок, а администрация шахты пообещала частично погасить задолженность.
Компания «Южуралзолото», которой принадлежит шахта, летом объявила, что рудник будет закрыт как убыточный. Однако затем было решено продать рудник новому собственнику, сделка, по состоянию на середину сентября, не завершена.
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