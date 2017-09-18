Минобороны предложило запретить военным рассказывать в интернете о своей службе

Министерство обороны предложило запретить военнослужащим рассказывать в интернете «о своей служебной деятельности». Уведомление о начале разработки законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В уведомлении говорится, что на военных нужно распространить запреты, введенные для сотрудников ФСБ и пограничников. Им планируют запретить публиковать в интернете «сведения о себе или других военнослужащих, позволяющих определить их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу».

Общественное обсуждение инициативы пройдет до 2 октября. Если документ примут, то он вступит в силу в январе 2018 года.