Минфин заложил в проект бюджета резкий рост внешнего госдолга РФ

Обновление: Проект бюджета на 2018–2020 годы одобрен правительством, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленный Минфином, предусматривает резкий рост внешнего государственного долга России, почти на 20 миллиардов долларов по сравнению с действующей редакцией бюджета.

В документе, размещенном на портале нормативных правовых актов, предлагается установить «верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2019 года в 71,0 миллиард долларов США», а на 1 января 2020 года — в 72 миллиарда долларов.

Бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов устанавливал верхний предел госдолга на 1 января 2019 года в 52,8 миллиарда долларов, а на 1 января 2020 года — в 53,6 миллиарда долларов.