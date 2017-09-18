Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при входе в интернет-банк

У пользователей «Сбербанк Онлайн» возникли сложности с входом в интернет-банк. Как сообщает vc.ru, утром 18 сентября у пользователей приложения на Android при попытке войти в личный кабинет появилось сообщение о необходимости установить обновление. При этом новой версии «Сбербанк Онлайн» в магазине приложений не было.

Также недоступна была и браузерная версия этого сервиса Сбербанка при попытке зайти в Chrome.

Первоначально в службе поддержки клиентов Сбербанка заявили, что сервис работает в штатном режиме, однако затем признали факт сбоя.

Уже разбираемся. — Сбербанк (@sberbank) September 18, 2017

В пресс-службе Сбербанка пообещали РБК, что неполадки в ближайшее время будут устранены.

«В настоящее время некоторые пользователи приложения „Сбербанк Онлайн“ на Android и пользователи веб-версии „Сбербанк Онлайн“ могут испытывать проблемы с входом в систему. Проблема будет устранена в ближайшее время», — говорится в ответе пресс-службы.