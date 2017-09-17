В Сент-Луисе за два дня арестованы более 40 человек. В городе продолжаются беспорядки из-за оправдательного приговора полицейскому

В Сент-Луисе за два дня задержаны более 40 участников демонстраций, которые начались после оправдательного приговора полицейскому, застрелившему афроамериканца.

В ночь на 17 сентября задержали не менее девяти человек. Они били витрины и вступали в столкновения с полицией. В ночь на 16 сентября в Сент-Луисе были задержаны 33 человека.

Телеканал Fox опубликовал видео задержания пожилой женщины, которая участвовала в демонстрации. Полиция заявила, что женщина отказалась подчиниться требованиям полицейских.

Watch the lady wearing red in the bottom right of the screen. Police using pepper spray on protesters marching after the Stockley ruling pic.twitter.com/XF16yxDQqg — FOX2now (@FOX2now) September 15, 2017

В результате беспорядков пострадали 22 сотрудника полиции. Участники столкновений разбили окна в доме мэра Сент-Луиса.

В связи с беспорядками в Сент-Луисе отменены концерты Эда Ширана и группы U2. Такое решение музыканты объяснили необходимостью обеспечить безопасность зрителей.