В Сент-Луисе за два дня арестованы более 40 человек. В городе продолжаются беспорядки из-за оправдательного приговора полицейскому

NBC News
13:00, 17 сентября 2017
Надежный источник

В Сент-Луисе за два дня задержаны более 40 участников демонстраций, которые начались после оправдательного приговора полицейскому, застрелившему афроамериканца.

В ночь на 17 сентября задержали не менее девяти человек. Они били витрины и вступали в столкновения с полицией. В ночь на 16 сентября в Сент-Луисе были задержаны 33 человека.

Телеканал Fox опубликовал видео задержания пожилой женщины, которая участвовала в демонстрации. Полиция заявила, что женщина отказалась подчиниться требованиям полицейских.

В результате беспорядков пострадали 22 сотрудника полиции. Участники столкновений разбили окна в доме мэра Сент-Луиса.

В связи с беспорядками в Сент-Луисе отменены концерты Эда Ширана и группы U2. Такое решение музыканты объяснили необходимостью обеспечить безопасность зрителей.

Поводом для беспорядков в Сент-Луисе стал оправдательный приговор бывшему сотруднику полиции Джейсону Стокли, который в декабре 2011 года застрелил 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита. Полицейские собирались арестовать Смита по подозрению в торговле наркотиками, но тот врезался на своем автомобиле в полицейскую машину и попытался скрыться. После погони Стокли открыл огонь из пистолета. В машине Смита при обыске обнаружили револьвер. Прокуратура утверждала, что Стокли подбросил оружие, но суд не нашел доказательств такой версии.
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