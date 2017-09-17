В Мексике убит скаут сериала «Нарко»

В Мексике убит локейшн-скаут Карлос Муньос Портал, подбиравший места для съемок четвертого сезона сериала «Нарко». Тело Портала со следами огнестрельных ранений нашли в автомобиле на дороге в штате Мехико, рядом с границей штата Идальго.

Друг погибшего рассказал испанской газете El Pais, что Портал собирался сделать фотографии с места для съемок сериала.

В прокуратуре штата Мехико сообщили, что свидетелей убийства нет.

Компания Netflix, которая снимает сериал «Нарко», выпустила заявление с соболезнованиями родным погибшего.