В Мексике убит скаут сериала «Нарко»
В Мексике убит локейшн-скаут Карлос Муньос Портал, подбиравший места для съемок четвертого сезона сериала «Нарко». Тело Портала со следами огнестрельных ранений нашли в автомобиле на дороге в штате Мехико, рядом с границей штата Идальго.
Друг погибшего рассказал испанской газете El Pais, что Портал собирался сделать фотографии с места для съемок сериала.
В прокуратуре штата Мехико сообщили, что свидетелей убийства нет.
Компания Netflix, которая снимает сериал «Нарко», выпустила заявление с соболезнованиями родным погибшего.
En parajes #Edomex, Carlos Muñoz Portal (37), buscaba locaciones para serie @NarcosNetflix . Fue encontrado muerto, por balas, en automóvil pic.twitter.com/Dbn6brJp1w— Julio Astillero (@julioastillero) September 16, 2017
Сериал «Нарко» выходит с 2015 года. Первые три сезона были сняты в Колумбии, четвертый сезон Netflix собирается снимать в Мексике.