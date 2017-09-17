Украина заявила о падении российского беспилотника в Донбассе

Штаб АТО заявил, что беспилотник упал «из-за технического сбоя системы». По утверждению украинских военных, «Орлан-10» часто используют в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.

Россия отказывается признать себя стороной конфликта в Донбассе и утверждает, что на востоке Украины не было и нет ее вооруженных сил. Вместе с тем российское руководство признает, что в Донбассе воюют добровольцы из РФ.