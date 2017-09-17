Украина заявила о падении российского беспилотника в Донбассе
Украинские военные заявили, что в Донецкой области упал беспилотник «Орлан-10» российского производства. Фотографии этого аппарата опубликованы в фейсбуке пресс-центра АТО.
Штаб АТО заявил, что беспилотник упал «из-за технического сбоя системы». По утверждению украинских военных, «Орлан-10» часто используют в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.
ПРЕС-ЦЕНТР ШТАБУ АТО ПОВІДОМЛЯЄ: БЕЗПІЛОТНИК — «ОРЛАН-10», ЯКИЙ ВПАВ ПОБЛИЗУ Н.П. НОВОГРАДІВКА, ЩО НА ДОНЕЧЧИНІ, ЩЕ РАЗ...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 16 сентября 2017 г.
Россия отказывается признать себя стороной конфликта в Донбассе и утверждает, что на востоке Украины не было и нет ее вооруженных сил. Вместе с тем российское руководство признает, что в Донбассе воюют добровольцы из РФ.