«Спартак» сыграл вничью с дебютантом премьер-лиги «Тосно». Те были в меньшинстве, но забили два гола в последние пять минут матча
Московский «Спартак» сыграл вничью 2:2 с «Тосно» — командой, которая в этом сезоне вышла в премьер-лигу. Победу чемпион России уступил в самой концовке, пропустив мячи на 86-й и 90-й минутах.
С середины первого тайма «Тосно» остался вдесятером из-за удаления центрального защитника Виталия Шахова. Почти сразу «Спартак» открыл счет — отличился защитник Георгий Джикия. Во втором тайме точным ударом увеличил преимущество «Спартака» Марио Пашалич.
За «Тосно» отличились Евгений Марков и Антон Заболотный.
Все! Евгений Марков и Антон Заболотный сравняли счет после 0:2! Браво, парни! Спасибо за игру! #ТосноСпартак 2:2— ФК ТОСНО (@fctosno) September 17, 2017
После неполных 10 туров (трети чемпионата) «Спартак» идет на восьмом месте с 13 очками, «Тосно» — на 13-м (10 очков). У лидера чемпионата — «Зенита» — 21 очко в 9 играх.