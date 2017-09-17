«Спартак» сыграл вничью с дебютантом премьер-лиги «Тосно». Те были в меньшинстве, но забили два гола в последние пять минут матча

Московский «Спартак» сыграл вничью 2:2 с «Тосно» — командой, которая в этом сезоне вышла в премьер-лигу. Победу чемпион России уступил в самой концовке, пропустив мячи на 86-й и 90-й минутах.

С середины первого тайма «Тосно» остался вдесятером из-за удаления центрального защитника Виталия Шахова. Почти сразу «Спартак» открыл счет — отличился защитник Георгий Джикия. Во втором тайме точным ударом увеличил преимущество «Спартака» Марио Пашалич.

За «Тосно» отличились Евгений Марков и Антон Заболотный.