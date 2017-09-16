В Петербурге задержали сотрудников уголовного розыска. По версии СК, они обливали задержанных горячей водой и прижигали им ноздри сигаретами

В Санкт-Петербурге 15 сентября были задержаны несколько бывших и нынешних сотрудников уголовного розыска 70-го отдела полиции, которые подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

Среди задержанных — трое действующих и один бывший оперуполномоченный уголовного розыска, а также бывший и нынешний заместители начальника 70-го отдела, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в апреле 2017 года четверо из них избили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, используя дубинки и электрошокер, а затем «прижигали ноздри его носа сигаретой». СК также утверждает, что они сфальсифицировали документы, на основании которых в дальнейшем он был осужден.

В мае трое из задержанных ночью задержали охранника букмекерской конторы, при этом повредив в заведении имущество и порвав паспорта находившихся там людей (о происшествии писала «Фонтанка»). В отделении они пытались добиться от задержанного признания в скупке добытого преступным путем имущества, обливая спину горячей водой; добиться нужных показаний им не удалось.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения», — заявили в СК.

О задержании полицейских вечером 15 сентября сообщила «Фонтанка» (издание писало о задержании семи человек). В МВД заявили, что проводится служебная проверка.