В Москве на Садовом кольце поставили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц 16 сентября установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Он изображен держащим в руках свою самую известную разработку, автомат Калашникова.

A post shared by Vladimir Voldema (@voldema) on Sep 16, 2017 at 6:30am PDT

Рядом с памятником установлена композиция, обозначающая, по словам скульптора Салавата Щербакова, «фигуру земного шара и образ Архангела Михаила, копьем загоняющего в преисподнюю дракона».

«Это копье является символом автомата. А вместе они — символы сохранения Мира и победы добра над силами зла», — объяснял в конце августа Щербаков.

Открытие памятника пройдет 19 сентября, в День оружейника. Первоначально памятник хотели поставить в соседнем Оружейном переулке, но потом его было решено перенести новое место, где он будет заметней, сообщало агентство РИА Новости.