В Москве на Садовом кольце поставили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

Газета.ру
16:41, 16 сентября 2017
Надежный источник

В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц 16 сентября установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Он изображен держащим в руках свою самую известную разработку, автомат Калашникова.

A post shared by Vladimir Voldema (@voldema) on

Рядом с памятником установлена композиция, обозначающая, по словам скульптора Салавата Щербакова, «фигуру земного шара и образ Архангела Михаила, копьем загоняющего в преисподнюю дракона».

«Это копье является символом автомата. А вместе они — символы сохранения Мира и победы добра над силами зла», — объяснял в конце августа Щербаков.

Открытие памятника пройдет 19 сентября, в День оружейника. Первоначально памятник хотели поставить в соседнем Оружейном переулке, но потом его было решено перенести новое место, где он будет заметней, сообщало агентство РИА Новости.

Установку памятника Калашникову инициировало Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский. Еще один совместный проект РВИО и скульптора Салавата Щербакова — памятник князю Владимиру, установленный в 2016 году около Кремля.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме