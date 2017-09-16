В Москве на Садовом кольце поставили памятник оружейнику Михаилу Калашникову
В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц 16 сентября установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Он изображен держащим в руках свою самую известную разработку, автомат Калашникова.
Рядом с памятником установлена композиция, обозначающая, по словам скульптора Салавата Щербакова, «фигуру земного шара и образ Архангела Михаила, копьем загоняющего в преисподнюю дракона».
«Это копье является символом автомата. А вместе они — символы сохранения Мира и победы добра над силами зла», — объяснял в конце августа Щербаков.
Открытие памятника пройдет 19 сентября, в День оружейника. Первоначально памятник хотели поставить в соседнем Оружейном переулке, но потом его было решено перенести новое место, где он будет заметней, сообщало агентство РИА Новости.