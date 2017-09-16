РБК сообщил о перестрелке в подмосковном пансионате, долей в котором владеет Марина Сечина
В подмосковном санатории «Каширские роднички», долей в котором владеет Марина Сечина, произошла стрельба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Сечиной и на бывшего руководителя санатория Татьяну Романову, которая представилась РБК исполнительным директором учреждения.
По утверждению Романовой, стрельбу начала группа людей во главе с Борисом Гузеевым (согласно базе СПАРК, он действующий директор санатория). Гузеев приехал в санаторий в сопровождении нескольких десятков человек, в том числе сотрудников ЧОП «Русь», рассказала Романова; по ее словам, они ранили нескольких охранников и постояльцев санатория.
Источник в окружении Марины Сечиной заявил, что «зафиксировано 16 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии». Источники в медицинских кругах сообщили РБК, что в больницы из санатория были доставлены два человека с огнестрельными ранениями.
Официально информация как о пострадавших, так и о самой стрельбе не подтверждена.
Татьяна Романова заявила, что случившееся — «попытка рейдерского захвата» со стороны бизнесменов Юрия Шульгина и Эльдара Османова, совладельцев одной из компаний, которой принадлежит доля в пансионате. Что именно спровоцировало стрельбу, из сообщения неясно.
В пресс-службе ГУ МВД по московской области заявили РБК, что информации о перестрелке не поступало. «Нет информации, никакой стрельбы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Дежурный ОМВД России по городскому округу Кашира не смог предоставить РБК информацию о перестрелке в санатории «Каширские роднички».