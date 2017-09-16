РБК сообщил о перестрелке в подмосковном пансионате, долей в котором владеет Марина Сечина

РБК
18:50, 16 сентября 2017
Требует подтверждения

В подмосковном санатории «Каширские роднички», долей в котором владеет Марина Сечина, произошла стрельба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Сечиной и на бывшего руководителя санатория Татьяну Романову, которая представилась РБК исполнительным директором учреждения.

По утверждению Романовой, стрельбу начала группа людей во главе с Борисом Гузеевым (согласно базе СПАРК, он действующий директор санатория). Гузеев приехал в санаторий в сопровождении нескольких десятков человек, в том числе сотрудников ЧОП «Русь», рассказала Романова; по ее словам, они ранили нескольких охранников и постояльцев санатория.

Источник в окружении Марины Сечиной заявил, что «зафиксировано 16 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии». Источники в медицинских кругах сообщили РБК, что в больницы из санатория были доставлены два человека с огнестрельными ранениями.

Официально информация как о пострадавших, так и о самой стрельбе не подтверждена.

Татьяна Романова заявила, что случившееся — «попытка рейдерского захвата» со стороны бизнесменов Юрия Шульгина и Эльдара Османова, совладельцев одной из компаний, которой принадлежит доля в пансионате. Что именно спровоцировало стрельбу, из сообщения неясно.

В пресс-службе ГУ МВД по московской области заявили РБК, что информации о перестрелке не поступало. «Нет информации, никакой стрельбы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Дежурный ОМВД России по городскому округу Кашира не смог предоставить РБК информацию о перестрелке в санатории «Каширские роднички».​

РБК
Юрий Шульгин и Эльдар Османов контролируют компанию «Межрегионсоюзэнерго», которая управляет поставщиком электроэнергии «Роскоммунэнерго» — одним из собственников «Каширских родничков». В 2013 году Шульгин рассказывал «Коммерсанту», что блокирующим пакетом в «Межрегионсоюзэнерго» владеет Марина Сечина.
Татьяна Романова, как писала в 2012 году газета «Ведомости», раньше была членом правления «Роскоммунэнерго» и директором санатория. Согласно публикации, у Романовой произошел конфликт с собственниками компании (они якобы требовали от нее сообщить в полицию о несуществующей краже из сейфа санатория векселей на 100 миллионов рублей), после которого ей угрожали.
В мае 2017 года сообщалось, что Юрий Шульгин находится в розыске. Тогда же «Коммерсант» писал, что подконтрольные «Россетям» компании подали иски о банкротстве «Межрегионсоюзэнерго».
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