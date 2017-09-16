При пожаре в интернате для престарелых в Ивановской области погибли два человека. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью двоих мужчин при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже Ивановской области.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (часть 3 статьи 109 УК РФ). СК считает приоритетной версией возникновения пожара неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел вечером 15 сентября на третьем этаже интерната. Оттуда были эвакуированы 43 человека; всего из здания эвакуировали 112 человек. Судя по сообщению МЧС, площадь пожара была 20 квадратных метров; огонь был потушен за 10 минут.

Тела двух постояльцев интерната, как сообщает СК, были найдены в фойе одного из корпусов.

После пожара медицинская помощь была оказана семи постояльцам интерната, четверо были доставлены в больницу. У троих, как сообщало агентство ТАСС, на фоне обострились хронические заболевания.