«Коммерсант»: в компании Артема Чайки нашли растрату на 150 миллионов рублей

Несколько бывших руководителей компании Артема Чайки «Нерудная компания „Бердяуш“» находятся под следствием по обвинению в растрате не менее 150 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, это бывшие гендиректоры компании Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина и их заместитель Елена Дорожевич.

О деле против них в августе писало издание «Аргументы недели», однако в той публикации речь шла о растратах не в компании Артема Чайки, а в филиале РЖД «Центральная дирекция по ремонту пути» (ЦДРП).

«Коммерсант» пишет, что «НК „Бердяуш“», по версии следствия, в 2012–2014 годы перечислило 150 миллионов компании «Русская промышленная корпорация», которая должна была сопровождать поставляемые РЖД вагоны с гравием, но на самом деле этих услуг не оказывала.

В публикации «Аргументов недели» шла речь о другой схеме, связанной с тендером на транспортную экспедицию, который объявила ЦДРП (Владимир Гаца был замглавы этой компании). Сообщалось, что один из победителей тендера при участии Гацы создал «дочку» под названием «Логистический центр ЦДРП», которая стала действовать от имени ЦДРП.

Владимир Гаца и Екатарина Краснихина упоминались и в других публикациях о схемах, связанных с контрактами РЖД. В частности, «Комсомольская правда» писала в июле, что Краснихина руководила компаниями, связанными с Сергеем Вильшенко — бывшим топ-менеджером РЖД, который вместе с Артемом Чайкой был совладельцем «УПК ПНК», управляющей компании одного из крупнейших производителей щебня в России «Первой нерудной компанией».