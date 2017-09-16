Евгений Миронов поставил в план Театра наций спектакль Кирилла Серебренникова
Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов заявил, что на начало сезона 2018/2019 годов запланирована премьера спектакля «Чайковский» в постановке Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищениях.
«Я очень в это верю. Что в конце сезона [2017/2018 годов] начнутся репетиции его нового спектакля в нашем театре», — сказал Миронов.
Миронов заявил, что намерен сыграть в спектакле, передает ТАСС.
«Он мой друг, он мне очень близкий человек. Я очень тяжело переживаю эту ситуацию. Я на связи с его адвокатом, с его товарищами, коллегами по театру. Все, что можно, то будем делать», — сказал он.
Кирилл Серебренников с конца августа находится под домашним арестом. Его обвиняют в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных его театральной компании «Седьмая студия» для работы над проектом «Платформа».
В мае, когда у Серебренникова и в возглавляемом им театре «Гоголь-центр» прошли обыски, Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо в поддержку режиссера и спросил его о действиях следственных органов, на что тот якобы ответил: «Да дураки». Миронов был одним из тех, кто поручился за Кирилла Серебренникова после задержания.
Среди театров, где запланирован выход спектаклей в постановке Серебренникова — Большой театр (балет «Нуреев»), Штутгартская опера (опера «Гензель и Гретель»), Цюрихский оперный театр.