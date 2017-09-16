Евгений Миронов поставил в план Театра наций спектакль Кирилла Серебренникова

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов заявил, что на начало сезона 2018/2019 годов запланирована премьера спектакля «Чайковский» в постановке Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищениях.

«Я очень в это верю. Что в конце сезона [2017/2018 годов] начнутся репетиции его нового спектакля в нашем театре», — сказал Миронов.

Миронов заявил, что намерен сыграть в спектакле, передает ТАСС.

«Он мой друг, он мне очень близкий человек. Я очень тяжело переживаю эту ситуацию. Я на связи с его адвокатом, с его товарищами, коллегами по театру. Все, что можно, то будем делать», — сказал он.