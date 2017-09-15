В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.

Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 мск). Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017

Движение поездов по линии «Дистрикт» прекращено между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон».