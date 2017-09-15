Ученые объявили о новой датировке самого раннего использования ноля
Ученые из Оксфордского университета заявили, что самым ранним известным употреблением цифры 0 для обозначения отсутствия значения разряда (как в числе 101) следует считать текст индийского манускрипта Бахшали.
Документ традиционно датировался VIII—XII веками нашей эры, однако радиоуглеродный анализ показал, что некоторые его фрагменты относятся к III—IV векам. Самой ранней записью ноля в этом качестве считалась надпись на стене храма в городе Валиор в индийском штате Мадхья-Прадеш, датируемая IX веком.
В манускрипте Бахшали ноль записан не в современной форме, а как точка. Ученые из Бодлианской библиотеки, где документ хранился с начала XX века, подчеркивают, что у более древних цивилизаций также были знаки для обозначения отсутствия значения разряда, но в данном случае речь идет именно о том символе, который эволюционировал в современную цифру 0.
Кроме того, отмечают исследователи, «именно в Индии ноль развился в самостоятельное число и в понятие, который мы понимаем под нолем сегодня» (речь идет об индийском ученом VII века Брахмагупте, который сформулировал несколько свойств ноля; в его работах математические знаки не использовались).
A leaf from the Bakhshali Manuscript, showing off Indian mathematical genius. A zero symbol has been highlighted in the second image. pic.twitter.com/65iZpEVkld— Bodleian Libraries (@bodleianlibs) September 14, 2017