Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку с 9% до 8,5%. Об этом сообщается в релизе регулятора.
Решение Центробанка совпало с прогнозом аналитиков. Как поясняется в релизе, инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти.
ЦБ допустил еще одно снижение ставки в ближайшие два квартала. Банк России также повысил прогноз ВВП России с 1,3-1,8% до 1,7-2,2%.
«Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — отметил регулятор.
Это уже четвертое снижение ключевой ставки с начала года. Первое произошло в марте, второе — в апреле, третье — в июне.