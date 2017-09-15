Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 9% до 8,5%. Об этом сообщается в релизе регулятора.

Решение Центробанка совпало с прогнозом аналитиков. Как поясняется в релизе, инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти.

ЦБ допустил еще одно снижение ставки в ближайшие два квартала. Банк России также повысил прогноз ВВП России с 1,3-1,8% до 1,7-2,2%.