На курорте «Роза Хутор» запретили тренировки детей с инвалидностью. Руководство курорта заявило, что методика занятий не сертифицирована

Директор Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни» Андрей Баталов заявил, что руководство курорта «Роза Хутор» запретило ему проводить на своей территории тренировки детей с инвалидностью.

Как написал Баталов в фейсбуке, ему объяснили, что тренировки детей с инвалидностью «мешают репутации горнолыжного курорта».

Центр «Энергия жизни», по словам директора, до конца сентября обязали освободить помещение на курорте «Роза Хутор», за которое, как подчеркнул Баталов, регулярно вносилась арендная плата.

В свою очередь в пресс-службе курорта «Роза Хутор» заявили, что методика, которую центр «Энергия жизни» использовал в работе с детьми с инвалидностью, не была сертифицирована.

«С самого начала со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба — о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения данной деятельности на „Роза Хутор“», — цитирует «Р-Спорт» заявление пресс-службы курорта.

В администрации курорта также подчеркнули, что несмотря «на отсутствие официально утвержденной методики» центру Баталова в течение двух лет безвозмездно предоставлялись сезонные ски-пасы и возможность пользоваться учебными склонами. Кроме того, центр бесплатно пользовался одним помещением на курорте «Роза Хутор» и снимал второе за символическую плату.

«Курорт „Роза Хутор“ обязательно продолжит поддержку и реабилитацию детей-инвалидов и намерен реализовывать эту программу с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию», — подчеркивается в заявлении пресс-службы.