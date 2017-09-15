Число голодающих в мире увеличилось впервые с 2000 года

Мировой голод вырос впервые за 17 лет и достиг отметки в 815 миллионов человек (11% всего населения Земли). Об этом сообщается в ежегодном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

По подсчетам экспертов, число голодающих выросло за год на 38 миллионов. FAO связывает рост увеличением масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. Большинство голодающих живут в Азии (520 миллионов) и Африке (243 миллиона). 489 миллионов человек живут в зонах, затронутых конфликтом.

Как говорится в докладе, 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, 52 миллиона страдают от истощения.