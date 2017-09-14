В России заблокировали «Компромат.ру»

Доступ к сайту «Компромат.ру» на территории России заблокирован.

При попытке зайти на compromat.ru и kompromat.ru появляется сообщение, что доступ к ресурсу ограничен согласно федеральному законодательству и приводятся три возможные причины — нарушение авторских прав, экстремизм, информация, вредящая детям.

«Ведомости» попытались получить комментарии у Роскомнадзора и администраторов «Компромат.ру», однако пока ответ на свой запрос не получили.

По данным реестра проекта «Роскомсвобода», сайт compromat.ru был внесен в список запрещенных 13 сентября по решению Мосгорсуда от апреля 2017 года о принятии обеспечительных мер по одному из исков. Данные о внесении в реестр kompromat.ru отсутствуют.

На сайте Роскомнадзора есть информация о блокировке доступа к отдельным страницам сайта compromat.ru с указанием, что такое решение принято Дорогомиловским судом Москвы в апреле 2017 года. В качестве причины блокировки указано нарушение прав субъектов персональных данных.