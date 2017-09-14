Сахалинец отсидел 4,5 года за наркотики. ФСБ задержала его на выходе из колонии за оправдание терроризма

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину, освободившегося из сахалинской колонии № 1, по подозрению в пропаганде и оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Сахалинской области.

Мужчину приговорили к четырем с половиной годам за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Он отсидел весь срок и вышел на свободу. У ворот колонии его задержала ФСБ.

Как отмечается в релизе, в колонии мужчина «пропагандировал радикальный ислам, вел разъяснительную работу среди осужденных по оправданию терроризма». Как уточняет «Сахалин-инфо», он был солидарен с идеологией «Исламского государства».

Бывшему заключенному предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2, предполагает до пяти лет колонии).