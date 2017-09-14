При взлете вертолета президента Таджикистана погиб начальник аэропорта

Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане погиб, провожая вертолет президента страны Эмомали Рахмона, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Начальник аэропорта Дилдор Максудшоев вместе с другими чиновниками провожал президента, посетившего регион с рабочей поездкой, на летном поле.

«Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», — сообщили в пресс-службе МВД. Максудшоев получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер по пути в больницу.

Местные власти, сообщает таджикская служба радио «Свобода» («Озоди»), считают произошедшее в аэропорту Хорога «нелепой случайностью».