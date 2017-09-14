На главной площади Белгорода мужчина выбросил труп из автомобиля. И покончил с собой

Мужчина выбросил из багажника автомобиля труп человека на Соборной площади Белгорода и позднее покончил с собой. Об этом сообщается в паблике «Белгород — это интересно».

Инцидент произошел около 12:00. Сейчас площадь оцеплена.

Сообщество «Белгород» пишет, что мужчина лишь попытался покончить с собой, его увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии. Такие же данные приводит паблик «Белгород авто».

Как сообщается в паблике «Подслушано в Белгороде», водителя звали Владислав Файден. Погибшим оказался местный житель 1983 года рождения.

Полиция Белгорода сообщила «Медиазоне», что проверяет информацию об инциденте.