На главной площади Белгорода мужчина выбросил труп из автомобиля. И покончил с собой

"Белгород — это интересно"
09:45, 14 сентября 2017
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Мужчина выбросил из багажника автомобиля труп человека на Соборной площади Белгорода и позднее покончил с собой. Об этом сообщается в паблике «Белгород — это интересно».

Инцидент произошел около 12:00. Сейчас площадь оцеплена.

Сообщество «Белгород» пишет, что мужчина лишь попытался покончить с собой, его увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии. Такие же данные приводит паблик «Белгород авто».

Как сообщается в паблике «Подслушано в Белгороде», водителя звали Владислав Файден. Погибшим оказался местный житель 1983 года рождения.

Полиция Белгорода сообщила «Медиазоне», что проверяет информацию об инциденте.

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